دمشق: نرفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية والوجود الإيراني في سوريا مشروع

2019/05/31 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، عن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول تدخل إيران بالشؤون الداخلية لسوريا.ونقلت وكالة أنباء “سانا” السورية الرسمية عن مصدر بالخارجية قوله، “نرفض ما ورد في البيان الختامي لقمة مكة حول “التدخل الإيراني في الشؤون السورية”.وأضاف أن “الوجود الإيراني في سوريا مشروع وقد ساهم في مكافحة الإرهاب […]

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