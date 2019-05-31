دمشق: نرفض البيان الختامي للقمة العربية والوجود الإيراني في سوريا مشروع

2019/05/31 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أصدرت الخارجية السورية ،الجمعة بيانا، أكدت فيه رفض دمشق ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية بخصوص ما سمته التدخل الإيراني في الشؤون السورية.ونقلت وكالة أنباء “سانا” السورية الرسمية عن مصدر بالخارجية قوله، “نرفض ما ورد في البيان الختامي لقمة مكة حول “التدخل الإيراني في الشؤون السورية”.[…]

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