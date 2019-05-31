عقب تفجيرات كركوك..كتلة كردية تطال بتطبيق المادة 140 من الدستور

2019/05/31 | 16:12

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بغداد:سومر نيوز

طالبت كتلة التغيير النيابية، الجمعة، باعادة تفعيل الاجراءات الحكومية الخاصة بتطبيق المادة ١٤٠ من الدستو...

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