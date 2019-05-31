وزارة الدفاع تعلن اعتقال اشخاص ظهروا بمقطع يسيء للجيش العراقي

2019/05/31 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع، اعتقال الأشخاص الذين قاموا بالإساءة للجيش العراقي من خلال بثهم مقطع فيديو مصور.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي، ان مديرية الاستخبارات العسكرية، وبتوجيه من رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، اعتقلت الأشخاص الذين ظهروا في مقطع مصور، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن جنديا يتحرش لفظيا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن عملية اغتصاب قام بها جندي آخر، مبينة ان الغانمي أمر بفتح تحقيق فوري، بشأن الإساءة لسمعة الجيش العراقي من قبل هؤلاء الأشخاص.

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