حقوق الانسان تحذر من استخدام الالعاب النارية في عيد الفطر

2019/05/31 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو مجلس المفوضين، في المفوضية العليا لحقوق الانسان، زيدان خلف العطواني، اليوم الجمعة، من استخدام الألعاب النارية مع قرب عيد الفطر، لافتا الى ان إصابات العام الماضي بلغت 148 حالة.

وحذر العطواني، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، من "تزايد استخدام الالعاب النارية خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والتي بلغت الإصابات في العام الماضي نتيجه استخدام هذه الالعاب مايقارب (148) إصابة في عموم العراق ولما لهذه الالعاب من خطورة ومضار كبيرة تسببها على الأطفال على الجانب التوعوي والثقافي".واضاف، العطواني الى ان" ذلك يدل على ضعف في اجراءات الجهات الرسمية الامنية والرقابية"، مبينا "حيث لا توجد حتى الان اجراءات تنفيذية رادعة وفعلية للحد من هذه الظاهرة بدليل استمرار بيع هذه الالعاب في الأسواق".ودعا الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الداخلية والتجارة لوضع اطر لتفعيل وتكثيف الإجراءات للحد من بيع تلك الالعاب الخطيرة وفقا لما جاء في قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2 ) لسنة 2013 وتعليماته".انتهى..م.ر

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