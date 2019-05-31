كوريا الشمالية أعدمت 5 مسؤولين بعد فشل قمة هانوي

2019/05/31 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت صحيفة كورية جنوبية ،الجمعة، أن كوريا الشمالية أعدمت 5 مسؤولين، من بينهم مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة، ضمن حملة تطهير، بعد فشل قمة هانوي التي أجريت بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) الماضي.وقالت صحيفة “شوسون إلبو”، نقلاً عن مصدر لم تسمه على دراية بالأمر، إن […]

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