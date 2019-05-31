2019/05/31 | 16:15

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بالصور..



الايرانيون يشاركون في مليونية القدس

الجمعة

31

ايار

2019 :

04:07 pm

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خرج ملايين الإيرانيين في مسيرات يوم القدس العالمي دعما للقدس

والقضية الفلسطينية وتاكيدا على تعزيز الوحدة الاسلامية لمواجهة

المخططات التي تستهدف قضايا الامة الاسلامية بما في ذلك المشروع

الاميركي الصهيوني المسمي بـ" صفقة القرن" وافشالها.

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