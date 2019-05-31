2019/05/31 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل قام نشطاء مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى الذي تنفّذه منظمة جسر إلى… الإيطالية صباح هذا اليوم بالتوجّه إلى المناطق المهمّشة التي لم يصلها المجتمع المدني ولا المنظمات المحلّية والدولية لترك إبتسامة على وجوه الاطفال اليتامى ووجوه النساء الأرامل في منطقة سادة وبعويزة التابعة لقضاء تلكيف.بدأ النشاط بالتوجّه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة يوم الطفل العالمي ، نشطاء منظمة UPP من كلّ مكونات نينوى يتركون بسمة على مئات الأطفال اليتامى في مجمّع الأرامل) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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