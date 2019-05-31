2019/05/31 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد احداث كركوك.. نائب يدعو لاشراك الحشد في إدارة الملف الامني بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد احداث كركوك.. نائب يدعو لاشراك الحشد في إدارة الملف الامني بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).