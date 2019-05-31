هندسة الحشد ترفع النفايات المسرطنة جنوب شرقي بغداد

2019/05/31 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي ،اليوم الجمعة، شروع الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة بغداد.

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