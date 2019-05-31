2019/05/31 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة، اليوم الجمعة ، إعادة أصدار ارسالية مواد منزلية واحذية محملة على متن حاوية حجم ٤٠قدما بسبب مخالفتها لشروط الأستيراد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: إعادة اصدار ارسالية مواد منزلية مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: إعادة اصدار ارسالية مواد منزلية مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).