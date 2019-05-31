2019/05/31 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يواجه رجل إسباني السجن لمدة عامين، بعد أن وجهت له النيابة قبل يومين تهمة بانتهاك خصوصه طفله البالغ من العمر 10 سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.وفي جلسة استماع عقدت الأربعاء الماضي في مدينة إشبيلية الإسبانية، اتهمت النيابة الأب بخرق خصوصية طفله، من خلال فتح رسالة موجهة لابنه، وهو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل يواجه السجن لانتهاكه خصوصية ابنه الصغير وكالة خطوة برس.

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