موظفو إكسون موبيل الأجانب يعودون إلى العراق

2019/05/31 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال مسؤولان نفطيان، الجمعة، إن موظفي إكسون موبيل سيبدأون العودة إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، الأحد، بعد أن وافقت الحكومة على تكثيف الحماية الأمنية.وأوضح المسؤولان الكبيران لرويترز أن الدفعة الأولى من الموظفين العائدين ستتكون من كبار المسؤولين والمهندسين المهمين لعمل الشركة، وذلك بعد أسبوعين من سحب إكسون موظفيها

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