نائب عن كركوك : المخابرات ابلغت الشرطة قبل يومين عن نية وقوع هجمات في كركوك

2019/05/31 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن عرب كركوك خالد المفرجي، الجمعة، ان جهاز المخابرات ابلغ الاجهزة الامنية قبل يومين عن نية وقوع هجمات في المحافظة.وذكر المفرجي في بيان تلقته /SNG/، ان “ليلة شديدة وأليمة عاشتها محافظتنا العزيزة كركوك بعد سلسلة تفجيرات ارهابية ضربت عددا من مناطق المحافظة، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر هذه التفجيرات البشعة، ندعو ...

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