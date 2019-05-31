2019/05/31 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال محقق مختص بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، إن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج يعاني من “التعذيب النفسي” نتيجة تعرضه لحملة تشويه من وسائل إعلام وقضاة وساسة بارزين.وعبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، نيلز ميلتسر، الذي زار أسانج في مستشفى سجن خاضع لحراسة مشددة في لندن، يوم التاسع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسس ويكيليكس يعاني “تعذيبا نفسيا” وكالة خطوة برس.

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