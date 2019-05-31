2019/05/31 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، وصارت تتجه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر الماضي، مع اتساع نطاق النزاعات التجارية، وعودة إنتاج الخام الأمريكي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أكبر انخفاض شهري باسعار النفط في 7 أشهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أكبر انخفاض شهري باسعار النفط في 7 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).