الشيخ عيسى قاسم: يوم القدس هو يوم مجابهة الجاهلية الحديثة

2019/05/31 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المرجع الديني البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم ان يوم القدس العالمي هو يوم لعزة االمسلمين ومجابهة الاستكبار العالمي و الجاهلية الحديثة، واكد الشيخ

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