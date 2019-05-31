الحشد الشعبي يخمد حريقا غربي الانبار

2019/05/31 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، اليوم الجمعة، عن انقاذ 250 دونما زراعيا من حريق اضرمه عناصر تنظيم داعش غربي المحافظة.وقال مصدر أمنى، ان "الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار تمكن من انقاذ 250 دونما من المحاصيل الزراعية وذلك بالسيطرة على حريق مفتعل من قبل عصابات داعش الإرهابية للمحاصيل الزراعية بمنطقة البطيخة جنوب قضاء القائم غربي الانبار".

وأضاف، انه "بعد ورود معلومات مؤكدة مساء أمس الخميس، بقيام عصابات داعش بحرق المحاصيل الزراعية تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك بين قيادة عمليات الأنبار للحشد ولواء 13 وفوج درع القائم والجيش لواء 32 الفرقة الثامنة والدفاع المدني والفوج الأول من أعالي الفرات والخروج بآليات حوضية لإطفاء الحريق".

وتابع، انه "تم العمل على إخماد الحريق والذي كانت مساحته 7 دونمات زراعية".

وأشار الى، انه "بعد إخماد الحريق جرى تأمين مشترك للمناطق الزراعية الخاصة بالمواطنين وذلك عن طريق نشر مجاهدي الحشد الشعبي ومرابطتهم هناك لمنع اي اعتداء على تلك المزارع".



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