موسكو وأنقرة تؤكدان أن صفقة صواريخ “إس 400” قيد التنفيذ

2019/05/31 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كررت روسيا وتركيا ،الجمعة، تأكيدهما أن صفقة صواريخ «إس 400» تسلك طريق التنفيذ في الموعد المحدد دون تأخير، رغم معارضة الولايات المتحدة لتسلّم تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لمنظومة دفاع جوي روسية متطوّرة.وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الصفقة بين روسيا وتركيا هي قيد التنفيذ.وقال رداً على […]

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