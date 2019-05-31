2019/05/31 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن المعاون التنفيذي لهيأة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، اليوم الجمعة، شروع الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة بغداد.

ونقل بيان لاعلام الحشد عن الكوفي قوله "استجابة لطلب أمانة بغداد و وزارة الصحة والبيئة شرعت آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع النفايات المسرطنة جنوب شرقي العاصمة بغداد"، مبينا ان "أطنان من النفايات التي تحرق قرب الاحياء السكنية جنوب شرقي العاصمة تتسبب بوصول الدخان والروائح الكريهة الى البيوت وانتشار الأمراض والأوبئة".ودعا الكوفي الى "وضع خطة بيئية خاصة للتعامل مع هذه النفايات نظرا لخطورتها وتتسببها بالكثير من الأمراض".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ حملة خطيرة جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ حملة خطيرة جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).