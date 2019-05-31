منظمة ايزيدية عالمية ترحب بمناقشات مجلس الامن حول محاكمة داعش

2019/05/31 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Yazda ايزيدي 24 _ شنگال رحبت منظمة يزدا العالمية بالمناقشات الاخيرة التي أجريت في مجلس الأمن وبين دول مختلفة حول قضية المساءلة والعدالة عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها داعش، بما في ذلك الابادة الجماعية ضد الايزيديين.يزدا ايضا ممتنة لقيادة عدد من الدول في الاتحاد الاوربي بخصوص انشاء محكمة دولية في المنطقة لمحاكمة عناصر […]

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