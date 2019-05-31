وزير خارجية العراق: نقف بجانب جيراننا في إيران ونسعى للوساطة مع أمريكا

2019/05/31 | 17:16

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بغداد:سومر نيوز

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، أن بلاده ستقوم بدور الوساطة بين إيران وأمريكا،...

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