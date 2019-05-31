هندسة الحشد ترفع النفايات المسرطنة جنوب شرقي بغداد

2019/05/31 | 17:16

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بغداد:سومر نيوز

اعلن المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الجمعة، شروع الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع ا...

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