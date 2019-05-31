2019/05/31 | 17:17

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يوم القدس العالمي..



التعبير العملي عن الاستنكار والرفض للصهيونية وللاستكبار

بعد اعطاء الابعاد الحقيقية ليوم القدس، يرى الإمام الخميني قدس سره

الشريف ضرورةَ احياء هذا اليوم، بشعائر خاصة، تعبّر عن حقيقة

الاحياء، موضحا ان الامر ليس مجردَ رفضٍ للصهيونية ولهيمنتها

ولتسلطها، انما يتعدى ذلك الى التحرك والنزول الى الشارع والتعبير

العملي عن الاستنكار والرفض للصهيونية وللاستكبار.

تقرير: قسم الاخبار

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