برشلونة معرض لعقوبة من الفيفا بسبب غريزمان

2019/05/31 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مفاوضاته

مع برشلونة منذ نوفمبر الماضي، وفقًا لبرنامج "El Larguero"

الإسباني. وتفيد صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة قد يتعرض لعقوبة من الاتحاد

الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب المفاوضات مع جريزمان.وتسمح قوانين الفيفا للأندية بالتفاوض مع أي لاعب في الأشهر الستة

الأخيرة من عقده.وإذا ثبت أن البارسا تفاوض مع جريزمان منذ شهر نوفمبر، بدون علم

أتليتيكو مدريد، يمكن أن يتعرض لعقوبة من الفيفا، الذي يتدخل بحكم

منصبه.وكان جريزمان أعلن أنه لن يستمر في صفوف أتلتيكو مدريد وسيغادر خلال

سوق الانتقالات الصيفي.وأوضحت تقارير صباح اليوم، أن برشلونة استقر على ضم جريزمان وكشفت

موعد حسم الصفقة.

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