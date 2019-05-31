2019/05/31 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة كاس الدولية في سويسرا ترفع جلسات الاستماع للمعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم وتحدد نهاية اب المقبل لاصدار قرار الحكم

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