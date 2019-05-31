نائب: وجود حراك مبكر لإعادة رسم خارطة التحالفات استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة

2019/05/31 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب جاسم الجبارة عن وجود حراك مبكر لإعادة رسم خارطة التحالفات استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة.

وأكد الجبارة في بيان، أن بعض الأطراف السياسية التي شعرت بالغبن وبأنها لم تحصل على استحقاقها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة ما جعلها تبحث عن آليات جديدة وتحالفات مختلفة لتعويض ما فاتها خلال الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، مبينا أن الصراع بدأ مبكراً وتم لمس هذا الأمر من خلال الصراعات السياسية التي حصلت في نينوى وفي البصرة وبغداد وبابل وكربلاء ومحافظات أخرى.

وأضاف أن الصراعات والتنافس أمر طبيعي وصحي بالعملية الديمقراطية ومن خلاله يتم تنضيج العملية السياسية وإعادة رسم الخارطة بعد الاستفادة من التجارب السابقة.

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