2019/05/31 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة ألمانيا على أن تحذو حذو بريطانيا وتحظر حزب الله اللبناني.جاء ذلك خلال زيارة لألمانيا بدأها بومبيو يوم الجمعة في إطار جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام.وكثفت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الغربيين فيما يتصل بشبكات اتصالات الجيل القادم حيث قالت إن الدول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بومبيو يحث ألمانيا على حظر حزب الله وكالة خطوة برس.

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