مصدر يكشف مواعيد إطلاق أقمار OneWeb من بايكونور

2019/05/31 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي، أن أول إطلاق لأقمار “الإنترنت الفضائي” الصناعية من مجموعة OneWeb من المطار المذكور سيكون في 20 نوفمبر، أما الثاني ففي 5 ديسمبر 2019.وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي، “من المقرر تنفيذ إطلاقين قبل نهاية عام 2019 ، بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل “فريغات” الأول […]

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