نائبة للرئاسات الثلاث: سارعوا قبل فوات الأوان فالصيف قادم

2019/05/31 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حذرت النائبة الآ طالباني الرئاسات الثلاث من بقاء المفات الداخلية عالقة.وقالت طالباني في منشور على صفحتها في الفيسبوك “رئاساتنا الثلاث، كان توافقكم و جهدكم الدبلوماسي في الفترة الماضية على المستوى الخارجي محل فخر لنا، اجتمعوا واتفقوا على الشأن الداخلي وحسم الملفات العالقة الان وبسرعة قبل فوات الأوان”.وأضافت “حقولنا تحترق، ونساءنا وأطفالنا يستشهدون في شوارع كركوك وهم يتبضعون فرحين بالعيد، شيوخنا انهكتهم برد الشتاء وجفاف الصيف في مخيمات النزوح، شبابنا العاطلين عن الأمل تعبوا من طرق أبوابنا وأرامل وأيتام الشهداء في باب الرعاية”.وتابعت “الجثث في موصل لازال بانتظار من ينتشلها، البصرة والجنوب لن تقبل الظمأ هذا الصيف، والصيف قادم”.

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