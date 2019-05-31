بومبيو: الولايات المتحدة لن تعرقل التوريدات الإنسانية لإيران

2019/05/31 | 17:36

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني النائب اراس كريم، الجمعة، بكشف الجهات التي تسعى للاستثمار في دماء الأبرياء.

وقال كريم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لقد قلناها مراراً ونكررها إن معركتنا مع الإرهاب طويلة ومتعددة الصف

بغداد اليوم _ بغداد

عدّ وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول نية واشنطن بعدم الدخول في أي حرب مع إيران "مهمة وخطوة في الاتجاه الصحيح" لتهدئة الوضع في المنطقة.

وقال الح

بغداد اليوم- بغداد

طالبت كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق، الجمعة، بالإسراع في تنفيذ احكان الإعدام بحق الدواعش المتواجدين في السجون.

وكتب النائب عن الكتلة نعيم العبودي على موقعه في "تويتر" وتابعته (بغداد اليوم)، انه "تحاو

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