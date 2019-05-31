استخبارات الحشد ترد على أنباء سحب بطاقة {كي كارد} من منتسبيها

2019/05/31 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت معاونية الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، توضحيا بشأن أنباء غير صحيحة عن بطاقات {كي كارد} جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "لغاية اللحظة لم يتم تسليم بطاقات {كي كارد} الخاصة بمعاونية الاستخبارات، وعليه فان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب تلك البطاقات من المنتسبين غير صحيح إطلاقا، ونحن من مبدأ الحرص والمسؤولية ندعو لعدم التعاطي مع تلك الاخبار التي تحاول التشويش على منجزاتنا او التقليل من اهمية نجاح مشروع توطين الرواتب الذي ندعمه بقوة ونقدم كل التسهيلات لإكمال خطواته".وأضاف "من هنا نؤكد بان منتسبي معاونية الاستخبارات لا يزالون يتسلمون رواتبهم وفق نظام البودرة المالي وكل ما يتداول بقصد كيل الاتهامات لنا عار عن الصحة".انتهى

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