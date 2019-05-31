مجلس بابل: صرف اجور 13 الف محاضر مجاني قريبا

2019/05/31 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

اعلن ديوان مجلس محافظة بابل، اليوم الجمعة، وصول أسماء المحاضرين المجانيين ليتم صرف اجورهم قريباً. وذكر اعلام المحافظة في بيان مقتضب تلقته "العهد نيوز"

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