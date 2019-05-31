نائب يطالب وزارة التربية بتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود

2019/05/31 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشرت وسائل اعلام محلية وثيقة حصلت عليها "العهد نيوز" تتضمن مطالبة النائب عن النهج الوطني مازن الفيلي لوزارة التربية بتحويل المحاضرين المجانيين الى

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