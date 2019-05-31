2019/05/31 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي : الشروع برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة

31/05/2019 17:05:00 PM |

عدد القراءات : 30

واع / بغداد / ز .أ

اعلن المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الجمعة، عن الشروع برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وذكر بيان لـ الكوفي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "استجابة لطلب أمانة بغداد و وزارة الصحة والبيئة شرعت آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع النفايات المسرطنة جنوب شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف ان "أطنان من النفايات التي تحرق قرب الاحياء السكنية جنوب شرقي العاصمة تتسبب بوصول الدخان والروائح الكريهة الى البيوت وانتشار الأمراض والأوبئة".

ودعا الكوفي الى "وضع خطة بيئية خاصة للتعامل مع هذه النفايات نظرا لخطورتها وتتسببها بالكثير من الأمراض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الحشد الشعبي : الشروع برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الحشد الشعبي : الشروع برفع النفايات الملوثة والمسرطنة جنوب شرق العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).