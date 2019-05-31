2019/05/31 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت معاونية الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، توضحيا بشأن أنباء غير صحيحة عن بطاقات "كي كارد" جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.نص التوضيح أدناه: "لغاية اللحظة لم يتم تسليم بطاقات "كي كارد" الخاصة بمعاونية الاستخبارات، وعليه فان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب تلك البطاقات من المنتسبين غير صحيح إطلاقا، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الحشد تصدر توضيحا بعد انباء متداولة عن بطاقة "كي كارد") نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الحشد تصدر توضيحا بعد انباء متداولة عن بطاقة "كي كارد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).