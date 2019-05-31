برلمان كوردستان: القوات العراقية والميلشيات لا تستطيع حفظ الاستقرار بهذه المناطق

2019/05/31 | 17:48

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بغداد:سومر نيوز

الى ان القوات الرسمية للدولة العراقية، والميلشيات لا تستطيع وبأي شكل من الاشكال حفظ الاستقرار وحياة الم...

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