2019/05/31 | 17:48

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شاهد..



الهدف واضح ومحدد ودقيق ..



ازالة "اسرائيل من الوجود

الجمعة

31

ايار

2019 :

05:41 pm

4

شاهد..



الهدف واضح ومحدد ودقيق ..



ازالة "اسرائيل من الوجود

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