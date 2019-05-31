شاهد.. مسيرات شعبية حاشدة في العاصمة النيجيرية ابوجا إحياءً ليوم القدس العالمي

2019/05/31 | 17:48

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مسيرات شعبية حاشدة في العاصمة النيجيرية ابوجا إحياءً ليوم القدس العالمي

خرج آلاف النيجيريين في مسيرات شعبية بالعاصمة ابوجا، احياءً ليوم

القدس العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة، وسط استفزازات من قوات الشرطة

النيجيرية.وحمل المشاركون والمشاركات في المسيرات صورا لزعيم الحركة الإسلامية

في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي، مطالبين بالافراج الفوري عنه،

اضافة الى لافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية ومنددة بالجرائم

الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوم

القدس العالمي الذي أعلنه مطلق الثورة الإسلامية الإمام الخميني (قده)

في السابع من شهر اب عام 1979 نصرة للقدس والأقصى ورفضا للإحتلال

الإسرائيلي للمقدسات.

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