2019/05/31 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وكالة بلومبرغ الأميركية إن روسيا رفضت طلبا إيرانيا لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي S-400.ونقلت بلومبرغ عن مصدرين على دراية بالأمر، أحدهما مسؤول روسي رفيع، القول إن موسكو رفضت الطلب لأنها تشعر بالقلق من أن بيع منظومة الصواريخ المتطورة قد يزيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف المصدران اللذان صرحا شريطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا رفضت بيع S-400 لإيران وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا رفضت بيع S-400 لإيران) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا رفضت بيع S-400 لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).