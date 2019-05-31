كتلة دولة القانون النيابية تدعـو الجهات الامنية والسياسيـة الى التعامل بحذر مع خصوصية كركوك

2019/05/31 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية الجهات الامنية والكتل السياسية الى التعامل بحذر مع خصوصية كركوك وعدم السماح للعبث بأمنها .وذكر رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان ” التفجيرات الاخيرة في كركوك تؤكد وجود خلايا نائمة تسعى لاثبات الوجود “، مبينا ان ” استهداف كركوك يراد منه […]

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