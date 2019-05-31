العراق يعلق على تصريحات ترامب بشأن إيران

2019/05/31 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ علق وزير الخارجية العراق على تصريحات لارئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الأزمة مع ايران.وقال محمد علي الحكيم، في بيان، إن “موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحاليّة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وإلجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نُشُوب حرب في منطقتنا”.وأضاف “يتطابق هذا الموقف مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكيّ ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أيّ حرب”.وأكد الحكيم “يعدّ العراق تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة مُهمة، ودقيقة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع بالمنطقة”.يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء الماضي خلال زيارته اليابان إن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام الإيراني، ولا تريد إلحاق الأذى بإيران، ورحب بوساطة يابانية.وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو- أنه يعتقد أن طهران تريد عقد صفقة جديدة” مؤكداً ان “إيران كانت تقف قبل رئاسته وراء الكثير من حوادث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.وكان الرئيس الأميركي تحدث قبل ذلك عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، بعد أسابيع من التصعيد والتلويح بالخيار العسكري في التعاطي معها.وجاء حديث الرئيس عقب محادثات في طوكيو مع آبي الذي يدرس -حسب وسائل إعلام- إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.وقال ترامب إنه يرغب في التحدث إلى قادة إيران إذا كانت لديهم رغبة في ذلك” مضيفاً “لا أحد يريد رؤية فظاعات تحدث، وخصوصا أنا”.

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