2019/05/31 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك-اين]أكد النائب عن عرب كركوك خالد المفرجي، الجمعة، ان جهاز المخابرات ابلغ الاجهزة الامنية قبل يومين عن نية وقوع هجمات في المدينة.

وذكر المفرجي في بيان اليوم، ان "ليلة شديدة وأليمة عاشتها محافظتنا العزيزة كركوك بعد سلسلة تفجيرات ارهابية ضربت عددا من مناطق المحافظة، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر هذه التفجيرات البشعة، ندعو الاجهزة الامنية كافة الى ضبط الامن وضرب كل من يحاول زعزعة الامن في المحافظة بيد من حديد".ودعا النائب "الشرطة المحلية في كركوك الى مراجعة خططها الامنية في مركز المحافظة، وابعاد الفاسدين والمتقاعسين عن اداء واجبهم الامني، خاصة واننا لدينا معلومات ان جهاز المخابرات وقبل يومين قد ابلغ الاجهزة الامنية وبالذات الشرطة المحلية عن نية وقوع هجمات بمواقع محددة ومنها شارع القدس".واضاف البيان: "لذا نطالب رئيس مجلس النواب بتكليف لجنة الامن والدفاع لفتح تحقيق في الموضوع وتحديد الجهات المقصرة"، داعيا "رئيس الوزراء الى احداث توازن حقيقي في ملف الشرطة المحلية وابعاد هذا الملف عن تدخلات الاحزاب السياسية".واكد المفرجي ان "ماحدث مساء الخميس لن يؤثر على ما تحقق من انجاز امني كبير شهدته محافظة كركوك منذ دخول القوات الاتحادية الى محافظة، وانها محاولات فاشلة لن تنجح في ارجاعنا الى الوراء".وشهدت مدينة كركوك في ساعة متأخرة من ليلة الأمس، سلسلة تفجيرات استهدفت مناطقها المزدحمة بالمدنيين.واعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الجمعة، الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات في كركوك، حيث لقي شخصان حتفهما، وأصيب نحو 38 آخرين.وأكدت صحة كركوك استنفار كافة كوادرها والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار لحد الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ولاتزال العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المخابرات ابلغت الشرطة قبل يومين عن نية وقوع هجمات في كركوك) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: المخابرات ابلغت الشرطة قبل يومين عن نية وقوع هجمات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).