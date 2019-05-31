توزيع رواتب العقود للمعلمين والمدرسين في البصرة قبل عطلة العيد

2019/05/31 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة عن توزيع رواتب العقود للمعلمين والمدرسين قبل عطلة العيد.وقال رئيس اللجنة امين منصور التميمي ” في تصريح “انه بحث مع محافظ البصرة اسعد العيداني بشان صرف رواتب العقود للمعلمين والمدرسين وتم الاتصال من قبله مع مديرة مصارف المنطقة الجنوبية ومصرف الصيادلة ومدير عام تربية البصرة ” […]

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