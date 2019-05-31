الكهرباء تعلن إعادة الخط الناقل شرق الموصل ــ اربيل إلى الخدمة

2019/05/31 | 18:07

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الجمعة، أعادة الخط الناقل شرق الموصل - اربيل سنتر ٤٠٠ ك.ف الى الخدمة في محافظة نينوى.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣١ حدث توقف على خط شرق الموصل - اربيل سنتر ٤٠٠ ك.ف مسببا اطفاء الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، نتيجة تضرر الخط بحريق المحاصيل الزراعية مزارع الحنطة بين منطقة شرق الموصل التي يمر منها مسار الخط".

وتابعت: "وعلى الفور بتوجيه من مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية المهندس خالد غزاي قامت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية من ابطال قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء نينوى من العمل على اجراء الصيانة اللازمة واعادة الخط للخدمة وبوقت قياسي جدا واعادة استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى وصلاح الدين".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، نتائج الصف السادس الابتدائي، لمحافظتي واسط وميسان.

ونشرت وزارة التربية، نتائج الامتحانات العامة لمديريتي التربية في محافظتي واسط وميسان للدور الاول للعام الدراسي (2018 ــ 2019)

للإط

بغداد اليوم- بغداد

اعلن ديوان مجلس محافظة بابل، الجمعة، وصول أسماء المحاضرين المجانيين ليتم صرف اجورهم قريباً.

وذكر اعلام المحافظة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "ديوان محافظة بابل يؤكد وصول اسماء المحاضرين المجانيين في مدارس المحاف

بغداد اليوم _ بغداد

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة (31 أيار 2019)، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق بشأن تجاوز منتسب أمني على طفل ووالدته.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ا

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