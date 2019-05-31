الترجي لا يعرف الهزيمة في دوري أبطال أفريقيا

2019/05/31 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث نادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة، عن إنهاء مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، كأفضل ما يكون بالتربع على عرش الكرة الأفريقية للمرة الرابعة في

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