الكشف عن مواعيد إطلاق أقمار OneWeb

2019/05/31 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي، أن أول إطلاق لأقمار “الإنترنت الفضائي” الصناعية من مجموعة OneWeb من المطار المذكور سيكون في 20 نوفمبر، أما الثاني

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