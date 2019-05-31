2019/05/31 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رحب العراق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الأزمة مع ايران.وقال وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إنّ “موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحاليّة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وإلجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نُشُوب حرب في منطقتنا”.وأضاف “يتطابق هذا الموقف مع التصريحات الأخيرة للرئيس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤيد تصريحات ترامب الأخيرة بشأن ايران : خطوة بالإتجاه الصحيح) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤيد تصريحات ترامب الأخيرة بشأن ايران : خطوة بالإتجاه الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).