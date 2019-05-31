لجنة نيابية: اتفاقية الأردن الاقتصادية تحوي على بنود مخالفة للقانون

2019/05/31 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز /..أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية،الخميس، أنها ستلزم الحكومة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية الاقتصادية مع الأردن اذا ثبت تورطها بإدخال البضائع والأسلحة الإسرائيلية إلى إقليم كردستان.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي تابعته /ميديا نيوز /إن “مجلس النواب سيناقش الاتفاقية الاقتصادية مع الأردن بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك”،مشيرة إلى إن […]

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