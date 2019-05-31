القوات الأمنية تقترب من تفكيك أكبر خلية إرهابية في الانبار

2019/05/31 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار ابراهيم الفهداوي ،الجمعة، ان القوات الامنية ترصد تحركات العناصر الارهابية في المحافظة، و تقترب من تفكيك اكبر خلية ارهابية لعصابات داعش الاجرامية.وقال الفهداوي في حديث تابعته /ميديا نيوز /، ان “القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادات بارزة في التنظيم الاجرامي اعترفت بامتلاكها خلية ارهابية […]

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